في الحب والمال/ هذا ما يخفيه لكم حظكم اليوم

الحمل

مهنياً: طموحك كبير لا حدود له، ولكنك تبحث عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق هذا الطموح.

عاطفياً: الشريك يتصرّف بطريقة غريبة هذا اليوم، فحاول أن تصارحه بما يقلقك لتصحيح الوضع ومعرفة أسباب تصرفه.

صحياً: إذا كنت تعاني قلة النوم فما عليك إلا مراجعة طبيبك ولا تلجأ إلى المنومات أو أي نوع آخر.

الثور

مهنياً: تتخلص اليوم من المعترضين على مشاريعك قبل أن يطلعوا عليها، تحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر.

عاطفياً: قد تجد نفسك قريباً مضطراً إلى تنفيذ الوعود التي قطعتها للشريك، وإن كان بعضها يسبب لك الإحراج.

صحياً: تقاوم بشراسة شهيتك المفرطة وتحاول لجمها لتطبيق التعليمات الخاصة ببرنامجك الغذائي.

الجوزاء

مهنياً: تواجهك خيبة أمل من شخص كنت تضع كامل ثقتك به، قد يزعجك هذا الأمر، لكنك لا تلبث أن تقع في مشكلة مع محيطك.

عاطفياً: أترك أفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها أمام الشريك منتقداً أو محاسباً، بل ناقشه في أفكاره التي يريد طرحها عليك.

صحياً: الصحة نعمة من الخالق، إنما التفريط فيها نقمة منك وخطأ كبير بحق نفسك.

السرطان

مهنياً: مشاريعك كبيرة لا حدود لها، ولكنك تبحث عن الظرف الملائم الذي يساعدك على تحقيق ما تصبو إليه.

عاطفياً: تجد حلولاً مشتركه ترضيك وترضي الحبيب وتنتقلان معها إلى بداية صحفة جديدة من العلاقة.

صحياً: لا تتوتر بل حاول أن تمضي فترة من الراحة تبعدك عن التشنجات..

الاسد

مهنياً: التعبير عن أفكارك بأسلوب حضاري، يترك انطباعاً جيداً عنك للمستقبل ويلمع صورتك في المجال المهني أو في المفاوضات.

عاطفياً: لا تحمّل الشريك هموم المستقبل، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها، والسبب يكمن في تعاطيك معه على نحو مستغرب.

صحياً: لا تكثر من شرب المنبّهات، فهي تسبب لك آلاما في المعدة وأرقاً وقلة نوم.

العذراء

مهنياً: تتحرّر من الضغوط وتجد حلاً جذرياً لمشكلة مستعصية أو تتجه نحو جديد، فلا مجال للتردد أو التكاسل في هذه المرحلة الدقيقة من حياتك المهنية.

عاطفياً: تقدم على قرار اتخاذ كبير يسير بالعلاقة بالاتجاه الصحيح، وتخفف من بعض كبريائك شعوراً منك أنك أخطأت وأن الأمر لا يستحق.

صحياً: يجب ان تنتقل الى ممارسة الرياضة بلا تأخير، لأن ما تباشره يتطور جيداً ويفيدك على المدى المنظور.

الميزان

مهنياً: لا تطلق تصاريح نارية، وحاول أن تبقي مخططاتك ومشاريعك المستقبلية سرية أو مخفية وبعيدة عن أعين الحساد.

عاطفياً: لا تكن عنيداً أو متشبثاً بآرائك، بل استمع إلى رأي الشريك وجادله بالحجة والمنطق، لا بإطلاق الأحكام المسبقة.

صحياً: نوّع في لائحة طعامك، ولكن فلتكن مدروسة ومفيدة للصحة.

العقرب

مهنياً: تتخلص من التوتر قدر المستطاع، وهذا اليوم يحمل إليك بعض الانفراج، وتكمل حياتك المهنية بشكل طبيعي.

عاطفياً: سوء التفاهم مع الشريك يولد مضاعفات خطيرة، لذا، يفضل أن تأتي المعالجات هادئة ومتروية بعيداً عن تدخلات الآخرين.

صحياً: تجنب قدر الإمكان الناس السلبيين وأصحاب النيات السيئة أو من يؤثرون في نفسيتك سلباً.

القوس

مهنياً: كن أكثر جدّية وانفتاحاً مع الزملاء، وكثرة المزاح تترك تأثيرات سلبية إذا تخطّت الحدود.

عاطفياً: لا تتسرّع لئلا تترك عامل الثقة يسود بينك وبين الشريك، فالشكوك حاضرة دائماً، وأصحاب النيات الخبيثة وراء الباب للانقضاض.

صحياً: الحفاظ على الوزن المطلوب مهم جداً، وخصوصاً أن هذا يساهم في راحة ذهنية صافية.

الجدي

مهنياً: مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتحصد إعجاب الزملاء في المهنة وتهنئتهم.

عاطفياً: لا يمكنك أن تستغني عن الحبيب في أي وقت، فلماذا تعامله بهذه الطريقه وأنت تعلم مدى حبه وإخلاصه لك؟.

صحياً: وضع صحي لأحد المقربين منك يثير فيك القلق والخوف من أن تصاب بمرض أو بوعكة مفاجئة.

الدلو

مهنياً: تتخلص من نزاع مع أحد الزملاء ويتطور وضعك المهني أكثر من المتوقع، وقد تكون له مضاعفات متعددة ومتنوعة إلى أقصى الحدود.

عاطفياً: سعادة كبيرة وبحث عن آفاق جديدة، وهذا له انعكاسات إيجابية تساعدك لتطوير العلاقة مع الشريك والسير قدماً نحو الأفضل.

صحياً: تقرر إجراء فحص طبي عام للتأكد من عدم إصابتك بأي مرض على صحة السلامة.

الحوت

مهنياً: مهما سمعت من انتقادات لا تستسلم، فالشجرة المثمرة وحدها تبقى عرضة للرشق بالحجارة.

عاطفياً: إذا لم تكن مرتاحاً لتصرّفات الشريك، سارع إلى مصارحته قبل فوات الأوان، والفت نظره إلى أن ذلك قد تكون له ارتدادت سلبية على العلاقة.

صحياً: استقد من العطلة السنوية للانطلاق في رحلة استجمام أو في سفر إلى إحدى الجزر.