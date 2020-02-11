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سيدي حسين/ إلقاء القبض على شخص من أجل السرقة بالنطر..

2020/02/11 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

افادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء أن الوحدات التابعة لمركز الأمن الوطني بالجيّارة بمشاركة الوحدات التابعة لمركز الأمن الوطني بالعطار سيدي حسين  تمكنت يوم 10 فيفري 2020 من إلقاء القبض على شخص (23 سنة قاطن الجهة) من أجل إرتكابه لعمليّتي سرقة هاتفين جوّالين باستعمال النطر وذلك يومي 28 و30 جانفي 2020.

بالتحرّي معه وعرضه على المتضرّرين تعرّفا عليه مؤكّدين أنه من تولى نطر هاتفيهما الجوّالين وذلك بساحة 14 جانفي سيدي حسين.

بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة تونس 02، أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

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