محمد الطرابلسي: نحو بعث معاهد عليا للتربية المختصة لسد شغورات التكوين في مجال العناية بذوي الاعاقة

اعلن وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، أمس الاثنين، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على بعث معاهد عليا للتربية المختصة، وذلك لتجاوز النقص الحاصل على مستوى التكوين في مجال العناية بذوي الاعاقة.

وأضاف الطرابلسي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة شؤون الاعاقة والفئات الهشة بمجلس نواب الشعب، “أن الوزارة تطمح الى تشييد قطب جامعي وبحثي، وذلك لتجميع مختلف الهياكل”.

وذكر أن مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وافق على تخصيص قطعة أرض تمسح حوالي 15 هك بمنطقة “منتزه النحلي” من ولاية أريانة لوضعها على ذمة الوزارة قصد احداث هذا القطب الجامعي.

وبيّن أن الوزارة تسعى الى بناء مركز نموذجي متعدد الاختصاصات لفائدة ذوي الاعاقة بكل معتمدية، مشيرا الى العدد الجملي لمراكز التربية المختصة يقدر ب 310 مركزا وهي تغطي بذلك 90 بالمائة من المعتمديات.