بنك الاسكان يفتح مناظرة لانتداب متصرّف مستقلّ بمجلس الإدارة

يعتزم BH بنك فتح باب الترشّحات لتعيين متصرّف مستقلّ صلب مجلس الإدارة وذلك عملا بمنشور البنك المركزي التّونسي عدد 06 لسنة 2011 بتاريخ 20 ماي 2011.

⦁ المهمّة

⦁ المشاركة الفعليّة في مختلف اجتماعات مجلس الإدارة ومداولاته كأيّ عضو من أعضاءه،

⦁ ترأس لجنة المخاطر،

⦁ المساهمة بخبرته وتجاربه في اتّخاذ القرارات صلب مجلس الإدارة.

⦁ الكفاءة والتجربة

يجب على المترشّح أن يكون :

⦁ حاملا للجنسيّة التونسية،

⦁ متحصّلا على شهادة جامعيّة عليا كحدّ أدنى في اختصاصات ذات علاقة بالمالية أو المحاسبة أو العلوم الاقتصادية أو علوم التصرّف (شهادة الأستاذيّة أو ما يعادلها كحد أدنى)،

⦁ متّمتّعا بخبرة لا تقلّ عن (05) سنوات في المجالات البنكيّة والماليّة وكل ما يتعلّق بالتصرف في المخاطر،

⦁ لا تربطه بالبنك أيّ علاقة ماديّة ما عدى عضويّته بمجلس الإدارة.

⦁ المكافئة المالية:

علاوة على مكافئة الحضور ككل الأعضاء صلب مجلس الإدارة (المحددة من طرف الجلسة العامة) يتحصل العضو المستقل على مكافئة ترأس كل جلسة من جلسات اللجة.

⦁ الترشّح

يمكن للأشخاص الذين يهمّهم الأمر سحب كرّاس الشّروط من المكتب عدد 507 مكرر بالطابق الخامس من العمارة K الكائنة بمبنى فضاء تونس 1073 مونبليزير تونس، مقابل الاستظهار بوصل يثبت دفع معلوم مالي نقدا قدره خمسون دينارا (50 د.ت) غير قابل للاسترجاع بالحساب الجاري عدد 14 207 207 3567000014 35 المفتوح لدى الفرع الدولي لــ BHبنك الكائن مقره بشارع اليابان تونس، 1073 مونبليزير.

⦁ ملف الترشح

الوثائق المطلوبة لتكوين ملف التّرشّح مبيّنة صلب كرّاس الشّروط.

⦁ ارسال ملف الترشح

ترسل الترشّحات ضمن ظرف مغلق بإسم السيدة رئيسة مجلس الإدارة ويحمل عبارة “لا يفتح – ترشّح لمنصب متصرّف مستقلّ بمجلس إدارة BHبنك، وتكون مصحوبة بجميع الوثائق المطلوبة عبر البريد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عن طريق البريد السّريع خلال أوقات العمل أو تودع مباشرة بمكتب الضّبط المركزي لــ BH بنك مقابل وصل إيداع على العنوان التالي : 18، شارع محمد الخامس – 1080 تونس.

ترسل الترشّحات في أجل أقصاه يوم 20 فيفري 2020 على الساعة الرّابعة مساء وتلغى العروض التي ترد بعد الأجل المحدد لتقديم الترشّحات. يكون ختم مكتب الضّبط المركزي للــ BH بنك المرجع الوحيد لإثبات تاريخ وصول مطلب التّرشّح.

تتمّ مراسلة المترشّحين الذين وقع عليهم الاختيار عبر مراسلتهم وفقا للعنوان المذكور في مطالب ترشّحهم.