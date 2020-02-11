بن عروس/ تفاصيل إلقاء القبض على شخص تعود القيام بعمليات براكاج للمارة..

في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلة بلأمن العام، وإثناء قيام الوحدات الأمنيّة التابعة لمنطقة الأمن الوطني ببنعروس يوم 10 فيفري 2020 بدوريّة لصالح الأمن العام، تمّ رصد مجموعة من الأشخاص على مستوى الغابة المجاورة لمستشفى الإصابات والحروق البليغة ببن عروس والذين بتفطنهم لتواجد الدورية المذكورة لاذوا بالفرار إلا أنه أمكن إلقاء القبض على أحدهم (22 سنة قاطن الجهة).

بتقديمه إلى مقرّ فرقة الشرطة العدليّة ببن عروس وعرضه على بعض المتضرّرين من جرائم إفتكاك متاع الغير بالقوّة تمّ التعرّف عليه من قبل إحدى المتضرّرات التي تعرّضت إلى إفتكاك متاعها بالقوّة على مستوى الطريق المؤدّي للمستشفى المذكور، وبتعميق التحرّيات معه إعترف بإقتراف ما نُسب إليه بمشاركة 03 أشخاص آخرين آخرين.

بمراجعة النيابة العموميّة ببن عروس، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه والمساعي حثيثة لإلقاء القبض على بقيّة المورّطين.