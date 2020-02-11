محمد الطرابلسي: ارساء بنك معطيات دقيق وخارطة شاملة حول واقع الاعاقة في تونس

أفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي خلال جلسة استماع عقدتها أمس الاثنين لجنة شؤون الاعاقة والفئات الهشة بمجلس نواب الشعب أن الوزارة تعمل ضمن استراتيجية عملها على ارساء بنك معطيات دقيق وخارطة شاملة حول واقع الاعاقة والاشخاص ذوي الاعاقة في تونس بما يتلاءم والمعايير الدولية المعتمدة في المجال والبحث عن ممولين للمشروع.

وأضاف محمد الطرابلسي ان الوزارة تسعى الى التوسع التدريجي في بعث مؤسسات ايواء تعنى بالاشخاص ذوي الاعاقة والكهول دون سند وذلك من خلال احداث 3 وحدات عيش اضافية بولايات (أريانة أو بن عروس وباجة أو جندوبة والقصرين).

ولفت في ذات الصدد الى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى أيضا الى استكمال تطوير التشريع التونسي في مجال حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بما يتلاءم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والبروتوكول المرفق لها والقيام بحملات تحسيسية للتعريف ببرنامج الايداع العائلي للاشخاص ذوي الاعاقة الفاقدين للسند وذلك في اطار المقاربة الحقوقية اللامؤسساتية وتوفير وسط عائلي طبيعي.

وبين الطرابلسي أن الوزارة تستهدف تنمية القدرات المهنية والفنية للمتدخلين في مجال النهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة من خلال احداث برنامج بعث موارد الرزق والايداع العائلي والآلات التعويضية والعمل الجمعياتي.