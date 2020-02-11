زهير المغزاوي: من الوارد جدّا أن يتغيّر موقف حركة الشعب من مواصلة المشاورات والمشاركة في الحكومة

قال أمين حركة الشعب زير المغزاوي، ” من الوارد جدّا أن يتغيّر موقف الحزب بخصوص مواصلة المشاورات والمشاركة في الحكومة المقبلة، نظرا إلى وجود اختلاف في وجهات النظر مع رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ بشأن الاقتراحات المتعلّقة بوزارات السيّادة والتي يراها الحزب دون المأمول،

بالإضافة إلى خلاف حول المستقلين الذين سيشغلون مناصب في هذه الحكومة”.

وبيّن المغزاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن الفخفاخ “يريد حكومة من المستقلّين مطعّمة بوجوه سياسيّة، وهو ما نختلف فيه، معه اختلافا جوهريّا”، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن حزام سياسي للحكومة المقبلة في ظلّ اختيار وزراء مستقلّين.

وقال ” إن هذا التوجّه للمكلّف بتشكيل الحكومة من الممكن أن يغيّر موقفنا من المشاركة فيها”، مشيرا إلى وجود لقاء مرتقب مع الفخفاخ خلال هذا الأسبوع.

أما عن الحقائب الوزارية التي اقترحتها حركة الشعب على الفخفاخ، ذكّر المغزاوي بأنها تهم مجالات الفلاحة والتجارة والتكوين المهني والبيئة والتجهيز والرياضة والثقافة،

لافتا إلى أن هذه الاقتراحات لا تعني أن الحزب يريد الحصول على كل هذه الحقائب الوزاريّة.