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4 وفيات بسبب فيروس “H1N1” في تونس..وهذه التفاصيل..

2020/02/11 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تم تسجيل 5 وفيات بسبب الانفلونزا في تونس وذلك وفق ما أفاد به اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2020 مدير الإدارة العامة للصحة الأساسية شكري حمودة في تصريح لاذاعة شمس أف أم.

وأوضح شكري حمودة أن 4 وفيات كانت بسبب فيروس H1N1 (انفلونزا الخنازير) وحالة بما يعرف بفيروس”ب”.

وأكد حمودة أن الحالة الوبائية في تونس تعتبر عادية حيث بلغت نسبة الإصابة بالنزلة الموسمية 5 بالمائة وهي نسبة تُعد عادية ما لم تصل لـ7 بالمائة.

وشدد على أن هياكل وزارة الصحة في الجمهورية تقوم بواجبها، داعيا إلى عدم تهويل الأمور والانسياق وراء الإشاعات وعلى ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية.

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