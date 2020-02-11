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انقطاع ماء الشرب عن بعض المناطق في قصر السعيد وحي التحرير وحي التضامن

2020/02/11 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

يعرف كل من حيّ ابن سينا بقصر السعيد وعمارات الشريفة بحي التحرير وجزء من حي 18 جانفي التضامن، غدا الاربعاء بدءا من الساعة الثامنة صباحا، اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشّرب الذي سيستأنف التزويد به تدريجيا في نفس اليوم انطلاقا من منتصف الليل، وفق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

وأرجعت الشركة في بلاغ لها الثلاثاء، هذا الاضطراب والانقطاع في التزويد بمياه الشراب، الى برمجة أشغال ربط على قناة التوزيع الرئيسية قطر 400 مم على مستوى شارع الاستقلال بحي التضامن من ولاية أريانة، والتي تتنزل في إطار أشغال حماية منطقة تونس الغربية من الفيضانات التي تقوم بها مصالح وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابي

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