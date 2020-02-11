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منوبة :ايقاف مفتش عنه صادرة في حقه احكام ب36 سنة سجنا في قضايا ارهابية

2020/02/11 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تمكن اعوان فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة صبيحة اليوم الثلاثاء من القبض بمعتمدية دوار هيشر على مفتش عنه من اجل عدد من التهم الارهابية صادرة في حقه احكام بالسجن لمدة تتجاوز ال 36 عاما حسب ما افاد به مصدر امني اليوم وكالة تونس افريقيا للانباء .

وأوضح نفس المصدر انه بعد ورود معلومات للفرقة عن هذا العنصر البالغ من العمر 29 سنة تم ترصده والإيقاع به صبيحة اليوم بعد نصب كمين له ليتبين انه مطلوب للمحكمة الابتدائية بالعاصمة من اجل تهم ارهابية وأحكام قضائية في ذات الغرض كما كشفت التحريات تواجد شقيقه في الاراضي السورية ضمن ي التنظيمات الارهابية .

وسيتواصل البحث مع هذا العنصر الارهابي في انتظار تسليمه الى الجهات القضائية المعنية بعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة .

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