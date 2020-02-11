عاجل/تسريبات جديدة لأسماء شخصيات ستتولى حقائب وزارية في حكومة الفخفاخ..

أفادت اذاعة موزاييك أنّ المكلّف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ حسم أسماء السياسيين الذين سيسند إليهم حقائب وزارية، وهم ينتمون للحزام السياسي لحكومته.

وقد تم في هذا الإطار إسناد وزارة أملاك الدولة للقيادي في حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي وإسناد وزارة التنمية والتعاون الدولي لأمين عام حزب تحيا تونس سليم العزابي، فيما أسندت وزارة الشؤون المحلية والبيئة للقيادي في حركة النهضة عماد الخميري.

أما وزارة الطاقة والمناجم، فقد أسندها الفخفاخ للمنجي مرزوق المقترح من حركة النهضة ووزارة الشؤون الثقافية أسندت لشيراز العتيري فيما اسندت حقيبة وزارة السياحة للقيادي في حزب البديل التونسي محمد علي التومي.

كما ذكرت الاذاعة أن المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ أسند وزارة العدل لشخصية مستقلة وهي أسماء السحيري.

ومن المنتظر أن ينتهي المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ من وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته الحكومية في غضون يوم غد الأربعاء ليعلن عنها قبل نهاية الأسبوع الجاري.