تونس والصندوق الدولي للتنمية الزراعية يوقعان اتفاقية لتمويل مشروع الادماج الاقتصادي والتضامني بالقيروان

وقّعت تونس والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، اتفاقية لتمويل مشروع الادماج الاقتصادي والتضامني بالقيروان بكلفة تبلغ 157 مليون دينار، حسب بلاغ لوزارة الفلاحة، الثلاثاء.

ويمتد تنفيذ هذا المشروع، الذي يموّل بين قرض خارجي من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وهبة من صندوق التأقلم مع التّغيّرات المناخيّة ومساهمة الدولة التونسية ومستفيدين خواص، على مدى 6 سنوات وستستفيد منه حوالي 800 16 عائلة في 35 عمادة موزعة على سبع معتمديات في ولاية القيروان وهي: الوسلاتية والعلا وحاجب العيون والسبيخة وحفوز والشبيكة وعين جلولة.

ويهدف المشروع الى تنمية وحماية الموارد الطبيعية ودعم البنية الأساسية وتحسين ظروف عيش المتساكنين وتطوير الانتاج الفلاحي باعتماد التمشّي التشاركي.

وستنفذ مشروع الادماج الاقتصادي والتضامني بالقيروان المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان وستشكّل النساء تقريبا نصف اجمالي المستفيدين من المشروع فيما ستصل نسبة الشباب من المستفيدين منه، الى 30 بالمائة.

وقذ تولى التوقيع على هذه الاتفاقية، امس الاثنين، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، ونائب الرئيس المساعد، قسم ادارة البرنامج بالصّندوق الدّولي للتّنمية الزّراعيّة، دونال براون، وذلك في اطار مشاركة تونس في الدورة 43 لمجلس محافظي الصندوق الذي يلتئم يومي 11 و12 فيفري 2020 بروما (ايطاليا)

ويبحث المشاركون في هذا الاجتماع الذي يهتم بموضوع “الاستثمار في المنظومات الغذائية المستدامة للقضاء على الجوع في افق 2030″، في دور الصندوق في مجال مساندة المنظومات الغذائية المستدامة والمدمجة والناجعة والتي توفر الغذاء، بشكل يساهم في بلوغ الهدف المنشود والمتمثل في القضاء على الجوع.