توقف الدروس بالمدرسة الاعدادية والمعهد الثانوي النموذجيين بمنوبة احتجاجا على عدم توفر الظروف الملائمة للدراسة والتدريس

توقفت الدروس صبيحة اليوم الثلاثاء بالمدرسة الاعدادية والمعهد الثانوي النموذجيي بمنوبة احتجاجا من الاطار التربوي والإداري والتلاميذ بالمؤسستين على عدم توفر الظروف الملائمة للدراسة والتدريس، حسب تصريح عضو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بمنوبة وعضو الاتحاد الجهوي حسان العرفاوي ل(وات).

وياتي الاحتجاج الذي تواصل طيلة اليوم، على خلفية عدم توفر الحد الادنى من مستلزمات العمل من تجهيزات بالمخابر فضلا عن عدم ربط المعهد النموذجي بالماء الصالح للشراب وعدم انتهاء اشغال المركبات الصحية للتلاميذ والاطار الاداري والاساتذة.

وذكر نفس المصدر ان عدم انتهاء اشغال قاعة الاساتذة وعدم توفير الموارد البشرية من عملة وقيمين، عوامل ادت الى الضغط على امكانيات المدرسة الاعدادية وخلق اكتظاظ بها مع التأثير على سير العملية التربوية، خاصة وان جزء منها خصص لتلاميذ المعهد النموذجي، حيث وقع نقل عدد من التلاميذ لاربع قاعات بالمعهد، في الوقت الذي تتواصل فيه بقية الاشغال، وهو ما خلق صعوبات واشكاليات كبيرة، وفق قوله.

وانعقدت بمقر المندوبية الجهوية للتربية ظهر اليوم الثلاثاء جلسة عمل جمعت المندوب الجهوي للتربية وأعضاء الفرع الجامعي والنقابة الاساسية تم خلالها التطرق الى نسق اشغال بناء المعهد النموذجي الذي يضم 15 قاعة تدريس و12 قاعة متخصصة وتبلغ طاقة استعابه 1000 تلميذ.

وبينت المعطيات التي قدمتها مصالح المندوبية في الغرض ان مشروع المعهد المنجز بكلفة تفوق ال 5,6 مليون دينار فاقت نسبة اشغاله ال80 بالمائة ، وسيكون تاريخ التسلم الوقتي له في مارس القادم على ان تتم بعدها نقلة التلاميذ الى فضائه.