بنزرت : الاتفاق على إعادة تعشيب ملعب 15 أكتوبر طبيعيا لاستغلاله الموسم المقبل

تم الاتفاق على اعادة تعشيب الارضية الرئيسية لملعب 15 اكتوبر ببنزرت طبيعيا لاستغلاله من قبل النادي الرياضي البنزرتي خلال موسم 2021/2020 وذلك بالتوازي مع إتمام الإجراءات الإدارية والفنية الواجبة لانجاح مشروع إعادة تعشيب الأرضية الرئيسية للمركب على طريقة ” ايبريد 2″.

كان ذلك في اعقاب جلسة عمل التامت اليوم الثلاثاء بمقر الولاية باشراف والي الجهة محمد قويدر وحضور رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة ورئيس رابطة كرة القدم محمد العربي وثلة من ممثلي وزارة الشباب والرياضة مركزيا وجهويا الى جانب بقية الأطراف والهياكل الفنية المتداخلة ونائب رئيس النادي الرياضي البنزرتي ايمن الزين .

وقال رئيس لجنة الاشغال ببلدية بنزرت عادل بوراوي في تصريح لمراسل “وات” بالجهة “ان الاتفاق الحاصل اليوم سيمكن من توفير ميدان جاهز للنادي البنزرتي الموسم المقبل بالتوازي مع إتمام باقي الإجراءات الواجبة لانجاح انجاز المشروع النموذجي والأول من نوعه في الملاعب التونسية وهو التعشيب على طريقة ” الايبريد 2″ او العشب الهجين بتسميته الفنية مشيرا انه سيتم تكليف فنيين واداريين بالمشروع من غير الأسماء التي كلفت بالصفقة الأولى التي تم فسخها .

ومن جانبه أشار والي الجهة محمد قويدر ان الكرة الان في ملعب الإدارة وان السلط الجهوية والبلدية بالتأكيد لن تتوانى في تقديم العون والاحاطة للفريق المكلف سواء من المصالح الفنية او مندوبيتي الرياضة والتجهيز ومصالح إدارة البناءات بوزارة الشباب والرياضة والمقاولات التي ستكلف بالانجاز وبالتالي توفير ميدان جاهز للنادي البنزرتي مبينا انه سيتم أيضا الحرص على حسن اعداد ملف مشروع التعشيب ” الايبريد 2″ بالتنسيق مع كل المصالح المتداخلة وضمان الإنجاز الفعلي بكل نجاح .

واوضح في ذات السياق ان الملف القضائي الخاص بالمشروع وأيضا مشروع ملعب عزيز جاء بالله بات لدى الجهات المعنية بالقرجاني والتي ستقول بالتأكيد كلمتها فيه وتحدد مسؤولية الأطراف بكل شفافية ووضوح ، وفق تعبيره.

وشدد رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة على أهمية تعبئة الجهود بين مختلف الجهات المسؤولة من اجل حل اشكال الملعب واعداده للاستغلال من قبل النادي الام بالجهة النادي البنزرتي خاصة مع اقتراب موعد الانطلاق في تعشيب الملعب الفرعي والمبرمجة لهذا الأسبوع وفق قوله .

وكان رئيس رابطة كرة القدم محمد العربي ثمن مجهود السلط الجهوية في الحرص على فض الاشكال القائم بملعب 15 أكتوبر منتقدا التعاطي الإداري البطيئ مع الملف وفق تعبيره ومؤكدا دعم الجامعة والرابطة وبقية الهياكل للمشروع وخاصة إنجاح تجربة “الايبريد 2” كتجربة نموذجية اولى في الملاعب التونسية.

ويشار الى انه تم الاتفاق على تكليف رئيس لجنة الاشغال ببلدية بنزرت عادل بوراوي بمهة التنسيق بين مختلف الهياكل المسؤولة بما يضمن سرعة ونجاعة التدخلات مع اشراف عام من قبل والي ورئيس بلدية بنزرت للتدخل لفض أي اشكال طارئ بالتنسيق مع الهياكل المسؤولة محليا وجهويا ومركزيا ، كما ادى ممثل إدارة البناءات بوزارة شؤون الشباب والرياضة رفقة مصالح الادارتين الجهويتين للتجهيز والشباب والرياضة وبلدية بنزرت زيارة معاينة للارضية الرئيسية لملعب 15 أكتوبر .