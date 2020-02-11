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ياسين العياري يؤكد ايقاف حسان الفطحلي بتهمة فبركة فيديو اباحي..

2020/02/11 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أعلن النائب ياسين العياري إيقاف المكلّف سابقا بالإعلام بمجلس نواب الشعب حسان الفطحلي .

وقال العياري في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2020 أن الفطحلي “أودع السجن على خلفية تركيب وتزوير وبث فيديو إباحية مزورة لنائب شعب في مارس 2019″ في اشارة الى شخصه، قائلا في هذا الإطار ” أتمنى للفطحلي محاكمة عادلة تتوفر له فيها كل وسائل الدفاع، ينال بعدها جزاءه في الدنيا بالقانون، قبل محاكمة الآخرة..وأغلق قوس الفطحلي إذا، للأبد وأتركه وراء ظهري، كإمتحان صعب متعب جدا، تعدى وإنتهى: أثق فيما سيقرره القضاء..”

وفي ما يلي النص الكامل للتدوينة:

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