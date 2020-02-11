الصين/عدد ضحايا فيروس كورونا يتجاوز الألف قتيل واصابة أكثر من 42 الف شخص..

الاطاحة بـ3 ليبيّين وامرأة بصدد تعاطي البغاء السرّي بسوسة.. وهذه التفاصيل

اتحاد الشغل يدين السماح للرياضيين التونسيين بمواجهة ”الصهاينة”..

ذكرى تنشر مقطع الفيديو الذي اتّهمت عمّها علاء الشّابي بحذفه

وزير التربية يؤكد عدم توفر الامكانيات المالية في الوقت الراهن لانتداب 2350 معلما

2020/02/11 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

قال وزير التربية حاتم بن سالم إنه “يتفهم غضب حاملي الاجازة التطبيقية في التربية والتعليم بسبب عدم تسوية وضعياتهم المهنية وانتدابهم بصفة نهائية في المؤسسات التربوية”، مبينا انه “بالرغم من توفر الارادة لا يمكن تغيير الوضع الانتقالي الذي يمر به خريجو التربية والتعليم اليوم وذلك بسبب عدم توفر الامكانيات المالية لانتداب 2350 معلما في الوقت الراهن”.

وأضاف بن سالم في تصريح اعلامي اليوم الثلاثاء بمدينة الثقافة على هامش اشرافه على يوم اعلامي للاعلان عن الاطلاق الرسمي لمشروع “صفة الطالب المبادر”، “نحن في حكومة مغادرة ونأمل أن تحقق الحكومة القادمة الافضل في هذا الملف”، مؤكدا في المقابل انه سيتم في سبتمبر 2020 انتداب حاملي اجازة التربية والتعليم بصفة آلية.

وبالنسبة للمعلمين النواب، ذكر بن سالم بالاتفاقية الممضاة مع الاتحاد العام التونسي للشغل في ماي 2018 والتي سيتم بموجبها انتداب 40 بالمائة من النواب في العودة المدرسية القادمة، مشيرا، في ما يخص الاساتذة النواب، إلى أن الوزارة طلبت انتداب اكثر من 4 الاف أستاذ ويتعين على الحكومة الجديدة التفاوض بخصوص هذه الملف.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn