وزير التربية يؤكد عدم توفر الامكانيات المالية في الوقت الراهن لانتداب 2350 معلما

قال وزير التربية حاتم بن سالم إنه “يتفهم غضب حاملي الاجازة التطبيقية في التربية والتعليم بسبب عدم تسوية وضعياتهم المهنية وانتدابهم بصفة نهائية في المؤسسات التربوية”، مبينا انه “بالرغم من توفر الارادة لا يمكن تغيير الوضع الانتقالي الذي يمر به خريجو التربية والتعليم اليوم وذلك بسبب عدم توفر الامكانيات المالية لانتداب 2350 معلما في الوقت الراهن”.

وأضاف بن سالم في تصريح اعلامي اليوم الثلاثاء بمدينة الثقافة على هامش اشرافه على يوم اعلامي للاعلان عن الاطلاق الرسمي لمشروع “صفة الطالب المبادر”، “نحن في حكومة مغادرة ونأمل أن تحقق الحكومة القادمة الافضل في هذا الملف”، مؤكدا في المقابل انه سيتم في سبتمبر 2020 انتداب حاملي اجازة التربية والتعليم بصفة آلية.

وبالنسبة للمعلمين النواب، ذكر بن سالم بالاتفاقية الممضاة مع الاتحاد العام التونسي للشغل في ماي 2018 والتي سيتم بموجبها انتداب 40 بالمائة من النواب في العودة المدرسية القادمة، مشيرا، في ما يخص الاساتذة النواب، إلى أن الوزارة طلبت انتداب اكثر من 4 الاف أستاذ ويتعين على الحكومة الجديدة التفاوض بخصوص هذه الملف.