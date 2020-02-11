بعد اتّهامه بفبركة فيديو اباحي: هكذا علّقت الشّاكية هناء بوجبلي على خبر ايقاف حسّان الفطحلّي

نشرت المتربّصة السابقة بمجلس النواب هناء بوجبلي، التي تقدّمت بشكاية ضدّ المكلّف بالإعلام السابق بالبرلمان حسان الفطحلي تدوينة على حسابها بفيسبوك بعد بلوغها خبر إيقافه في القضية التي رفعتها ضدّه.

وكتبت بوجبلي: “وردني الان خبر إيقاف حسان فطحلي حقيقة لست سعيدة لهذا الخبر و لا من طبعي او من تربيتي اني نتشمت. نحمد الله انه ظهر الحق صحيح تعدى عليا عام صعيب موش بالساهل طفلة من الريف انه يقع فبركة فيديوهات إباحية لها موش بالساهل الظلم الي تعدى على راسي خسرت برشة حاجات اولهم خواتي و ثانيهم زوجي علاش على خاطر انسان حب يخرج بطل رغم انه غالط باستعمال نفوذه. نحب نشكر جميع الناس الي وستني و الي بعثتلي رسائل و الي يقولولي نعرفو نظيفة وانا صدقوني لا نعرفهم نحب نقلهم كان موش انتم راني حرقت روحي او انتحرت كيف عديد الشباب الي حرقو رواحهم جراء الظلم الي تسلط عليهم. جاني تهديد من شخصه وقتها و من برشا قرابله منهم الي يخدمو في إدارة المجلس وقتها لازمني نسكت او اني نندم و قالي حرفيا اني ما نجم نعملو شي و لا نقدر عليه شكون و شكون ما نجموش باش نجمو انا…. و نسى عدالة ربي سبحانو و نسى قوة ربي سبحانو و نسى بكى امي و بكيا كل يوم و نسى دعاء المظلوم. لمن يقول انه عندي شكون واقف ورايا صحيح عندي شكون موش ورايا فقط بل ورايا و معايا و قدامي… الي واقف ورايا هو هاكم العباد الي تبعثلي في رسائل و تقلي قوم و متسلمش عباد بسطاء منهم البطال و منهم العامل البسيط و الي واقف معايا هو ربي سبحانو وهذا اكثر حماية قوة ليا من المولى عز و جل و نشكر ربي على ذلك. و الي واقف قدامي هو القانون اني ما تعديتش على القانون و لا عملت حاجة مخالفة للقانون…. و النتيجة هو قضية عادلة. شكر خاص للفرقة في العوينة شكر خاص للقضاء آمنت بيه و آمنت انه قضاء عادل و بإذن الله سيكون كذلك… نطلب السماح من امي و من عايلتي على الضرر الي وصلهم فنقلهم هذا ليس ذنبي فذنبي الوحيد اني طفلة حبيت نقرا على روحي حبيت نكون مثقفة ناجحة في حياتها حبيت نخدم نفرح امي و نعوضلها التعب الي تعبتو معايا باش تقريني و ما تحرمني من حتى شي فنقلها امي سامحني. في الاخير هذه بلادي مدام في بطاقتي الجنسية التونسية و الي يخالف القانون يتحاسب حتى وان كان في أعلى سلطة فالقانون فوق الجميع….”