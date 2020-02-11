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هذا رأي المحكمة الاداريّة بخصوص منح امتيازات رئيس جمهوريّة لمحمّد الناصر

2020/02/11 غير مصنف

قال اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2020 الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، إن الدائرة الإستشارية بالمحكمة أنهت إبداء الرأي في ملف تقاعد رئيس الجمهورية المؤقت السابق محمد الناصر كانت تقدمت به رئاسة الحكومة.

وفي تصريح لشمس اف ام أوضح عماد الغابري أن الدائرة انتهت إلى أن نص القانون عدد 38 المؤرخ 22 سبتمبر 2018 لا ينص على إسناد امتيازات رئيس الجمهورية لمحمد الناصر.

وقال الغابري أن النص القانوني يتحدث عن الرؤساء الذين باشروا مهاهم بصفة عادية.

وبيّن المتحدث أن رأي المحكمة الإدارية في هذا الملف هو رأي استشاري.

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