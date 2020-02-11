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الرئيس قيس سعيد يلتقي الرسام التونسي الشاب أشرف النمري

2020/02/11 أخبار, المصدر مع وات, سياسة


التقى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مساء اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، الرسام التونسي الشاب أشرف النمري، وأكد على دعمه المتواصل للشباب المبدع وخاصّة لذوي الاحتياجات الخصوصية، لما تحتاجه هذه الفئة من دعم من قبل الدولة، وفق تعبيره.

كما عبّر سعيد، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، عن سعادته باللوحة الفنية التي أهداها له الفنان أشرف النمري، التي “تعكس إبداعا كبيرا وتمكّنا من تقنيات الفنّ التشكيلي”.
وأضاف البلاغ أن اللقاء مثل مناسبة وجّه خلالها رئيس الجمهورية رسالة إلى الشباب التونسي تدعوهم للإيمان بقدراتهم على تجاوز الصعاب وبذل قصارى الجهد للعمل والتميز.

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