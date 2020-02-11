مسار تشكيل الحكومة الجديدة وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف محور لقاء الغنوشي مع الفخفاخ

إلتقى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، ظهر اليوم الثلاثاء في قصر باردو، إلياس الفخفاخ المكلّف بتشكيل الحكومة.

وذكر البرلمان في بلاغ إعلامي مقتضب، أن اللقاء “يندرج في سياق حرص رئيس مجلس نواب الشعب على الدفع نحو توضيح الصورة حول تشكيل الحكومة الجديدة، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.”

من جهته، نشر الفخفاخ تدوينة في صفحته على شبكة التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، أكد فيها أن لقاءه مع الغنوشي تناول آخر مستجدات مسار تكوين الحكومة، علما وأنه لم يدل للصحفيين في قصر باردو بتصريح إعلامي حول فحوى هذا اللقاء الثنائي.

يذكر أن الفخفاخ كان أجرى يومي الجمعة والسبت الماضيين لقاءات مع عدد من الاحزاب و الكتل البرلمانية في إطار المشاورات بشأن تشكيل الحكومة.

وكان صرح يوم 31 جانفي الماضي، بأن الأحزاب التي تم التشاور معها هي حركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس وحركة مشروع تونس وحزب البديل التونسي وحزب آفاق تونس وحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري وحركة نداء تونس وائتلاف الكرامة.

ورجح أن تحظى حكومته المرتقبة بدعم 160 نائبا في البرلمان، “لأنها تضم مختلف التوجهات الفكرية والعائلات السياسية، دون أيّ شروط”.