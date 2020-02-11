نبيل القروي: “موقف حزب قلب تونس ثابت بخصوص تكوين حكومة وحدة وطنية بلا إقصاء ولا يزعجنا موقعنا في المعارضة”

أكد رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، أنّ “موقف حزبه ثابت بخصوص تكوين حكومة وحدة وطنية بلا إقصاء، وأنه يتعين أن يكون للحكومة القادمة أوسع حزام سياسي ممكن، حتى تتمكن من النجاح وتحظى بثقة البرلمان”.

وأعرب القروي في تصريح إعلامي، اليوم الثلاثاء بمقر مجلس نواب الشعب، إثر لقائه رئيس حركة النهضة ورئيس المجلس، راشد الغنوشي، عن استغرابه “عدم حصول تطور منذ اللقاء الأول الذي جمعه يوم 6 فيفري 2020 بالمكلف بتشكيل الحكومة، إلياس الفخفاخ، في منزل الغنوشي.

وقال في سياق متصل: “الحكومة بدأت تتشكّل وموقعنا في المعارضة لا يزعجنا، إذا كانت الحكومة لا تتماشى وأهداف حزبنا”.

واعتبر رئيس حزب قلب تونس، أن “مقاومة الفساد من مهام القضاء وليس الحكومات أو الأحزاب التي اتخذت من ذلك شعارات غير مُقنعة”.

يُذكر أن راشد الغنوشي كان التقى اليوم الثلاثاء، على التوالي، نبيل القروي ثم إلياس الفخفاخ.