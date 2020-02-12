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تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

2020/02/12 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

يكون الطقس، الاربعاء، مغيما جزئيا على كامل البلاد في حين تهب الرياح من القطاع الغربي قوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال بعد الظهر.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 20 و 25 درجة وفي حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية في حين يكون البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطربا فقليل الاضطراب ببقية السواحل.

ويكون الطقس، غدا الخميس، مغيما بأغلب المناطق وتهب الرياح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 19 و 24 درجة وتكون في حدود 17 درجة بالمرتفعات الغربية والبحر قليل الاضطراب.

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