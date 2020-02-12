كاس السوبر الافريقي : الترجي يبحث عن ثاني تتويج له في المسابقة والزمالك من اجل اللقب الرابع

يراهن الترجي التونسي على الفوز بثاني لقب له في مسابقة الكاس الافريقية الممتازة (السوبر) عندما يلاقي نادي الزمالك المصري بعد غد الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة على ملعب نادي الغرافة القطري (الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس – السابعة بتوقيت الدوحة).

ويدخل الترجي المباراة بصفته متوجا بدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد البيضاوي المغربي بينما يخوض الزمالك المباراة بصفته حاملا لكأس الاتحاد الافريقي على حساب نهضة بركان المغربي.

وتفتتح مباراة يوم الجمعة سلسلة من 3 مقابلات بين الفريقين خلال ثلاثة اسابيع حيث انه بعد موعد “السوبر” بالدوحة يوم الجمعة سيلتقي الفريقان في مقابلتي ربع النهائي لمسابقة رابطة الابطال الافريقية ذهابا في القاهرة وايابا في ملعب رادس.

ويتطلع الترجي في مغامرته “السوبر” الجديدة الى التتويج بلقب ثان في سجل مشاركاته في المسابقة خاصة وان اخر تتويج له باللقب يعود الى 25 سنة عندما فاز بنسخة 1995

كما يسعى الترجي التونسي لاستعادة لقب غاب عن خزائن كرة القدم التونسية منذ عام 2008 عندما فاز به النجم الساحلي على حساب مواطنه النادي الصفاقسي.

ويخوض الترجي للمرة الرابعة رهانا هاما في الدوحة خلال أقل من عام. فبعد ان خاض مباراة كأس السوبر الإفريقي العام الماضي التي خسرها 1-2 امام نادي الرجاء المغربي فاز الترجي في العام ذاته ببطولة كأس السوبر التونسي على حساب مواطنه النادي البنزرتي في ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل بالدوحة.

وفي ديسمبر الماضي، شارك الترجي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية ‘قطر 2019’ ، وتحصل على المركز الخامس بعد فوزه على نادي السد القطري في مباراة ترتيبية على ملعب خليفة الدولي.

ولئن اكتفى الترجي بالتعادل 1-1 على ملعبه في اخر مباراة خاضها في اطار البطولة المحلية مع اتحاد تطاوين فانه سيخوض مباراته امام الزمالك المصري بمعنويات عالية بعد ان تصدر ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى برصيد 38 من 14 مقابلة متقدما ب10 نقاط عن ملاحقيه الاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي (28 نقطة). وفاز الترجي في 12 مباراة وتعادل مرتين دون ان يعرف الهزيمة وقبل دفاعه 7 اهداف بينما سجل 29 هدفا.

ويملك الترجي رصيدا بشريا ثريا واكد جدارته بلعب ادوار اولى في مسابقة رابطة الابطال عندما تصدر مجموعته في التصفيات. ورغم غياب لاعب محور الدفاع الجزائري عبد القادر بدران بسبب الاصابة فان المدرب معين الشعباني امامه عدة خيارات لتعويضه كما يملك بطل افريقيا خط هجوم ضارب بوجود حمدو الهوني وابراهيما واتارا وطه ياسين الخنيسي.

ويخوض الترجي مباراة ال”سوبر” بتشكيلة محورة بنسبة كبيرة مقارنة بالدورة الماضية بعد ان اختار عدد من لاعبيه الذي شاركوا في “سوبر” العام الماضي ان يخوضوا تجارب احتراف خارجية على غرار ايمن بن محمد وفرانك كوم وسعد بقير وانيس البدري بينما سيجدد كل من رامي الجريدي وشمس الدين الذوادي ومحمد علي اليعقوبي وسامح الدربالي وفوسيني كوليبالي وطه ياسين الخنيسي تجربة ال”سوبر” وفي البال خيبة العام الماضي واصرار في المقابل على التدارك والفوز بلقب النسخة الجديدة امام عدد كبير من جماهيره.

ويرجح ان يعول الاطار الفني للترجي على تشكيلة تضم معز بن شريفية وخليل شمام ومحمد علي اليعقوبي والياس الشتي وسامح الدربالي وفوسيني كوليبالي ومحمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بن غيث وحمدو الهوني وبلال بن ساحة وابرهيما واتارا (طه ياسين الخنيسي).

ومن جهته وصل الزمالك امس إلى الدوحة استعدادًا لملاقاة فريق الترجي الرياضي التونسي، مساء يوم الجمعة المقبل باحثا عن لقب رابع من نوعه بينما يعود اخر تتويج له بكاس السوبر الى سنة 2003.

وبعد مباراة يوم الاحد مع الاسماعيلي المصري التي فاز فيها الزمالك 2-1 خارج ارضه خضع لاعبو الفريق الأساسيين يوم الاثنين لبعض التدريبات الخفيفة تفاديا للإرهاق.

واعلن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك امس عن قائمة الفريق التي تشارك في رحلة “السوبر” الى الدوحة. وضمت القائمة محمود جنش ومحمد ابو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي فى حراسة المرمي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود الونش ومحمد عبد السلام واحمد عيد وحازم امام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة فى خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن واحمد زيزو ومحمد اوناجم ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف اوباما واسلام جابر وكريم بامبو ومصطفي فتحي واشرف بن شرقي ومحمد عنتر في خط الوسط ومصطفي محمد وعمر السعيد وكاسونجو في خط الهجوم.

وينتظر ان يعول مدرب الزمالك يوم الجمعة على كل من محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمد عبدالشافي ومحمد عبدالغني ومحمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف إبراهيم أوباما وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ومصطفى محمد.

وتنطلق مباراة الكاس الافريقية الممتازة بين الترجي التونسي والزمالك المصري يوم الجمعة على الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس والسابعة بتوقيت الدوحة . وسيديرها الحكم الجنوب افريقي فيكتور غوميز ويساعده زاكيلي سويلا (جنوب افريقيا) وسوري فاتسواني (ليزوتو).