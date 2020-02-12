في الحب والمال/هذه توقعات الابراج ليوم الأربعاء 12 فيفري 2020

الحمل

قد يمر أحد أفراد أسرتك بنوبة غضب شديدة جدا وربما تتساءل عن السبب. قد تظن بعض الوقت أنك السبب في ذلك. الأمر لا يتعلق بك إطلاقا. مهمتك اليوم هي إسعاد هذا الشخص وحل مشاكله. اهتم بصحتك فالمناخ غير مستقر هذه الفترة.

الثور

قد تكون الأجواء غير مناسبة للتعارف أو لتعميق اي علاقة جديدة إذا كنت أعزب. لا تلم الحبيب على بعض الملاحظات القاسية تجاهك. يتيح هذا اليوم فرصا جديدة في العمل، إلا أن ذلك مؤقت. ابتعد قدر الإمكان عن المواجهة غير المبرّرة مع الشريك، وحاول إصلاح الأوضاع بينكما بهدوء.

الجوزاء

تتحسن علاقتك بالحبيب ولكن على صعيد آخر قد تتدهور علاقتك بالآخرين، وتلك المتوتّرة فقد تجد لها حلا فلا تقلق. فترة من التواصل البناء مع حبيبك خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وقد تفاجئه بهدية قيمة. أما إذا كنت أعزب، فالجو مناسب للتخلي عن خجلك والإفصاح عن مشاعرك لمن تحب.

السرطان

التغيير الذي قد يطرأ على حياتك المهنية أو الشخصية قد يكون سببا في شعورك بالقلق وعدم الأمان. لا تخف من أي شيء. ستستفيد بالتأكيد من هذه التغييرات. الأجواء متوترة بشكل عام ولذلك عليك أن تفعل ما في وسعك للتخلص من القلق والتوتر خاصة في فترة المساء.

الاسد

تنشغل باهتمامات اجتماعية أو مهنية لتكون بعيدا عن الحبيب، لكنك تملك طاقة كبيرة تؤهّلك لإنجاز كل واجباتك بشكل كامل، وكذلك الاهتمام بالحبيب. حافظ على هدوئك، وتجنب الكلام الجارح. أنت بحاجة الى الابتعاد عن الصخب والضجيج بين الحين والآخر بهدف استجماع طاقتك واتزانك.

العذراء

ستتعرف على شخصيات جديدة مثيرة للاهتمام إذا كنت أعزب. الفرصة قد تكون مناسبة للتراجع عن كلام أو مواقف أثارت تحفظ الحبيب أو الشريك. تتعامل برقة وليونة، وتقبل النصح والدعم والرأي المختلف. نعم، قد يفاجأ حبيبك بما يجرى، فسارع إلى طمأنته وإلى إزالة شكوكه وهواجسه إذا كانت تقلقه.

الميزان

تمر بعدة تجارب سيئة جدا في العمل اليوم. قد تواجه بعض المشاكل أيضا في المنزل فأفراد أسرتك متوترون بعض الشيء وبحاجة إلى مساعدتك.الشريك في حالة مزاجية يرثى لها فحاول أن تساعده على تخطي هذه المرحلة الصعبة من حياته. الوقت ليس مناسبا لإعطاء النصائح بل من الأفضل أن تظل هادئا وتصغي جيدا لما يقول.

العقرب

قد تكون بحاجة إلى إعادة ضبط حساباتك فأنت مقبل على فترة صعبة جدا على الصعيد المادي.قد تكون نسيت خلال الفترة الماضية تسديد بعض الفواتير. بعض العقود الحديثة قد تتطلب مراجعة جيدة. يفضل أن تذهب إلى مكان هادئ اليوم لتمشي بمفردك وتبتعد عن أجواء العمل المرهقة.

القوس

خططت منذ عدة أشهر للقيام برحلة طويلة للذهاب إلى مدرستك أو جامعتك للحصول على شهادة ما. حتى الآن لم يحدث أي جديد. أنت اتخذت القرار ولكنك لم تنفذ بعد. لن تجد ما يعطلك أو من يقف في طريقك. ربما تستغرق وقتا طويلا لجمع بعض المعلومات.

الجدي

أنت واثق من نفسك جدا اليوم وتعرف جيدا كيف تحسب خطواتك وكيف تصل إلى اهدافك. تجميع اكبر قدر من المعلومات أمر مهم جدا اليوم. عليك توخي الحذر فهناك فئة معينة من الأشخاص تحاول تعقيد الأمور أمامك. تستطيع إحراز العديد من الأهداف إذا تعاونت مع أحد الزملاء في العمل.

الدلو

يحتاج زملائك في العمل إلى إرشاداتك ونصائحك. تحاول أن تدعم أصدقاءك وتحل مشاكلهم خاصة هذه الفترة. احتمالية ارتكاب أي خطأ اليوم قد تكون نادرة جدا. خصص وقت اليوم للقراءة والبحث.

الحوت

قد تشعر بتدهور في علاقتك بالشريك هذه الفترة، والسبب هو تسلطك وكبرياؤك فأنت في الحقيقة تبحث عما يرضيك فقط. عدم اهتمامك برأي الشريك يعد سببا أساسيا في تدهور العلاقة بهذا الشكل. إن لم تحاول تحسين الوضع في غضون أيام قليلة، فستكون النتائج سيئة جدا.