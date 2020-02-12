مجلس نواب الشعب يستأنف اشغاله، الاربعاء، بالنظر في مشاريع قوانين اساسية

استانف مجلس نواب الشعب في جلسة عامة، الاربعاء، اشغاله بمواصلة النظر في جملة مشاريع القوانين المعروضة عليه بحضور وزير المالية، رضا شلغوم، ورئاسة النائب الاول لرئيس المجلس، سميرة الشواشي.

وينظر النواب في هذه الجلسة في مشاريع قوانين اساسية تتعلق على التوالي بالموافقة على بروتوكول اتفاق ممضى في 30 مارس 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول برنامج تحسين البنية التحتية والخدمات المدرسية في المرحلة الابتدائية وملحقيه والموافقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للاشخاص والبضائع عبر الطرقات المبرم في 20 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا.

كما تتعلق مشاريع القوانين الاساسية المعروضة على البرلمان، بالموافقة على اتفاق التعاون في مجال النقل البحري والموانئ المبرم في 3 أكتوبر 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جيبوتي الى جانب المصادقة على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والملاحة والموانئ البحرية التجارية مبرمة في 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان وعلى اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر بشان الخدمات الجوية بين اقليميهما وما ورائهما.