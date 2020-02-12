منتجات “اسمنت قرطاج” تحصل على علامة المطابقة “للمواصفات الاوروبية”



أعلنت شركة “اسمنت قرطاج” عن حصولها، مؤخرا، على مواصفة مطابقة منتوجاتها “للمواصفات الأوروبية (سي او)”، بما يتيح لها النفاذ الى هذه السوق في وقت ستشرع في تصدير 150 الف طن من الاسمنت نحو اوروبا خلال شهر مارس 2020

وأكدت الشركة، وفق بلاغ نشر على موقع بورصة الاوراق المالية بتونس، “أنّ العقد المتعلق بتصدير 150 ألف طن من الاسمنت نحو أوروبا اصبح فعليا وستشرع في التصدير خلال شهر مارس 2020”.

وتعكف “اسمنت قرطاج”، وهي شركة مصادرة، عاشت صعوبات هيكلية ومالية في السنوات الاخيرة، أيضا، على الارتقاء بمجال البحث والتطوير والاستجابة الى متطلبات العملاء وتجسيم اهداف مخطط الاعمال.

وكانت هيئة السوق المالية، منحت “اسمنت قرطاج”، منذ شهر تقريبا، التأشيرة القانونية لرفع رأس مالها من نحو 172 مليون دينار الى 395 مليون دينار عبر طرح أسهم جديدة.

وتعتبر “اسمنت قرطاج” أنّ عملية الاكتتاب تندرج في اطار عملية هيكلة مالية وتسوية وضعية الاصول الذاتية في إطار الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

وكان الرّئيس المدير العام “للكرامة” القابضة، عادل قرار، تحدث خلال جلسة إفصاح مالي عقدتها “اسمنت قرطاج”، في 8 أكتوبر 2019 عن مقترح الترفيع في رأس المال.

وأضاف قرار، آنذاك، أنّه سيتم بالتّوازي مع التّرفيع في رأس مال “اسمنت قرطاج”، إطلاق مسار لبيع الشركة مجدّدا، بعد فشل محاولة أولى أواخر سنة 2018، جرّاء غياب عروض جديّة.

ويتداول المستثمرون في بورصة الاوراق المالية بتونس سهم، اسمنت قرطاج المتخصصة في صناعة الاسمنت ومشتقاته عند سعر 1،20 دينار.