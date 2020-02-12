نابل/ إلقاء القبض على شخصين محلّ عدّة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة

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نابل/ إلقاء القبض على شخصين محلّ عدّة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة

2020/02/12 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلّة بالأمن العام والسّعي المتواصل لإلقاء القبض على العناصر المُفتش عنها وتقديمها إلى العدالة، تمكّنت يوم 11 فيفري 2020 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالحمّامات من ولاية نابل من إلقاء القبض على شخصين (30 و37 سنة قاطنين الجهة من ذوي السّوابق العدليّة في مجال السرقة باستعمال العنف) صادرة في شأنهما عدّة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مُختلفة من أجل تورّطهما في قضايا عدليّة موضوعها “السّرقة، الإعتداء بالعنف وإقتحام محلّ الغير عنوة”.

بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بقرمبالية، أذنت بالإحتفاظ بهما وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهما.

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