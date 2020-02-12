جيش البحر ينقذ 11 مهاجرا غير شرعي بعد تعطب مركبهم..

فيديو/سقوط امرأة من الطابق الثاني بعد شجار مع شقيقها..وهذه التفاصيل..

تفاصيل القبض على شخصين مفتش عنهما من أجل الإنتماء لتنظيم ارهابي..

نابل/ إلقاء القبض على شخصين محلّ عدّة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة

انتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم : غدا فتح باب الترشحات

2020/02/12 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم انها ستعقدها جلستها العامة الانتخابية يوم السبت 14 مارس القادم باحد نزل الضاحية الشمالية للعاصمة “قمرت” بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا.

واشارت الجامعة الى ان فتح باب الترشح لعضوية المكتب الجامعي ابتداء من يوم غد الخميس الى غاية 22 فيفري الجاري على الساعة منتصف النهار كاخر اجل لقبول قائمات الترشح بمكتب الضبط بمقر الجامعة.

ويتضمن جدول اعمال الجلسة علاوة على انتخاب رئيس واعضاء المكتب الجامعي، انتخاب رئيس ونائب رئيس واعضاء الهيئة المستقلة للانتخبات، وانتخاب رئيس ونائب رئيس واعضاء اللجنة الوطنية للاستئناف، وانتخاب رئيس ونائب رئيس واعضاء اللجنة الوطنية للتاديب والروح الرياضية، وانتخاب رئيس ونائب رئيس واعضاء لجنة الاخلاقيات.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn