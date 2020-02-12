انتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم : غدا فتح باب الترشحات

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم انها ستعقدها جلستها العامة الانتخابية يوم السبت 14 مارس القادم باحد نزل الضاحية الشمالية للعاصمة “قمرت” بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا.

واشارت الجامعة الى ان فتح باب الترشح لعضوية المكتب الجامعي ابتداء من يوم غد الخميس الى غاية 22 فيفري الجاري على الساعة منتصف النهار كاخر اجل لقبول قائمات الترشح بمكتب الضبط بمقر الجامعة.

ويتضمن جدول اعمال الجلسة علاوة على انتخاب رئيس واعضاء المكتب الجامعي، انتخاب رئيس ونائب رئيس واعضاء الهيئة المستقلة للانتخبات، وانتخاب رئيس ونائب رئيس واعضاء اللجنة الوطنية للاستئناف، وانتخاب رئيس ونائب رئيس واعضاء اللجنة الوطنية للتاديب والروح الرياضية، وانتخاب رئيس ونائب رئيس واعضاء لجنة الاخلاقيات.