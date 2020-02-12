سيدي بوزيد: تواصل تنفيذ العديد من البرنامج الموجهة للمرأة والطفولة بالجهة

تتابع المندوبية الجهوية للمرأة والاسرة والطفولة وكبار السن بولاية سيدي بوزيد، تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة لفائدة هذا القطاع والموجهة بالخصوص لفائدة المرأة والطفولة، وفق ما ذكرته لـ(وات)، اليوم الأربعاء، المندوبة الجهوية للمرأة والاسرة والطفولة وكبار السن، هنية نصيري.

وتهمّ هذه المشاريع، وفق ذات المصدر، دعم أبناء العائلات المعوزة وفاقدة السند ضمن برنامج “روضتنا في حومتنا” للنهوض بالطفولة المبكرة والمتعلق بتسجيل الاطفال في رياض الاطفال، علما وانه شمل الى حد الآن 825 طفل وطفلة بالجهةا، بالإضافة الى برنامج دفع المبادرة الاقتصادية “رائدة”، الذي يقضي بتمويل 125 مشروعا لفائدة المرأة بكلفة 909 ألف دينار، إلى جانب تنفيذ البرنامج الخاص بالإحاطة والتعهد بالمرأة المعنفة وتوجيهها والانصات لها.

وتتعلق هذه المشاريع أيضا، ببرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة، من خلال مساعدتها على بعث مشاريع، فضلا عن التمكين الاجتماعي لهذه الاسر من خلال تنظيم العديد من الحلقات والتظاهرات التحسيسية لفائدتها لوقايتها من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.

ويتواصل بالجهة، وفق ما أكدته المندوبة الجهوية للمرأة والاسرة والطفولة وكبار السن، تنفيذ برنامج الاحاطة بالأسر المهاجرة بمعتمدية السبالة، وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفتيات بالأماكن الريفية، والذي يهدف الى مقاومة ظاهرة الانقطاع المدرسي عبر بعث فضاءات مجهزة بالألعاب واجهزة الاعلامية بالمؤسسات التربوية لحمايتهن أثناء أوقات الفراغ، علاوة على إيجاد موارد رزق للأمهات لتلافي انقطاع أبنائهن عن الدراسة وتكوين مشاريع لفائدتهن في مجال تحويل المنتوجات.

وللإشارة، فانه يتواصل بولاية سيدي بوزيد، انجاز مركز للمسنين بلغت نسبة تقدم أشغاله 85 بالمائة، ومركز لإيواء المرأة المعنّفة بمعتمدية المكناسي، وهو في مرحلة الدراسات بعد حل اشكالية العقار.