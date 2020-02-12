معين الشعباني: الترجي الرياضي جاهز لمباراة السوبر

وصل وفد الترجي الرياضي التونسي مساء الثلاثاء الى العاصمة القطرية الدوحة ليخوض يوم الجمعة مباراة السوبر الافريقي مع الزمالك المصري بملعب الغرافة الساعة السابعة بالتوقيت المحلي والخامسة بتوقيت تونس.

ويرافق وفد الترجي رئيس النادي حمدي المدب. ويجري الفريق الاربعاء والخميس حصتين تدريبيتين. واكد معين الشعباني على ان الترجي جاهز لخوض مباراة السوبر ويحدو اصرار كبير اللاعبين على الفوز باللقب مضيفا ان الترجي سيخوض ثلاث مقابلات مع الزمالك المصري خلال ثلاثة اسابيع وان اللاعبين سيخوضون اللقاءات االثلاثة بنفس الاصرار على الكسب.

ويعقد معين الشعباني مساء غد س 18و30 (توقيت محلي) ندوة صحفية.

وفي غياب عبد القادر بدران بسبب الاصابة سينحصر التنافس بين شمس الدين الذوادي وخليل شمام من اجل تعويضه وصرح حمدو الهوني الذي بدا متفائلا ان الفريق مستعد للمباراة على الوجه الامثل وباستثناء غياب المدافع عبد القادر بدران فان الصفوف مكتملة لكسب التحدي معربا عن امله في ان يتوفق الترجي في العودة بالكاس الى تونس.