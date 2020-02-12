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جيش البحر ينقذ 11 مهاجرا غير شرعي بعد تعطب مركبهم..

2020/02/12 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أنقذت قطعة بحرية تابعة لجيش البحر فجر اليوم الأربعاء 12 فيفري 2020، 11 مهاجرا غير شرعي صعدوا على متن المصطبة الغازية ميسكار بعد أن تعطب مركبهم وانساق مع التيار بالقرب من المصطبة المذكورة على بعد 70 كم جنوب شرقي العطايا وكانوا قد أبحروا يوم 8 فيفري من سواحل سبراطة في إتجاه السواحل الإيطالية.

وحسب بلاغ لوزارة الدفاع الوطني فقد تبيّن أنهم من جنسيات مختلفة (2من ليبيا و1سوداني و8 من بنغلادش) وتتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة.

وقد تم نقلهم إلى القاعدة البحرية بصفاقس لتسليمهم في وقت لاحق إلى وحدات الحرس الوطني واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

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