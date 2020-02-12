موسم الصولد الشتوي: رفع 647 مخالفة اقتصادية واقبال محتشم من المواطنين

رفعت مصالح إدارة المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة 647 مخالفة اقتصادية خلال الأيام العشرة الأولى من موسم التّخفيضات الشتوية (الصولد) من جملة 2875 زيارة رقابية أدّتها مختلف فرق المراقبة قبل واثناء الصولد الذي انطلق يوم غرة فيفري الجاري.

وأظهرت معطيات استقتها (وات) من الادارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، ان المخالفات توزعت على 299 مخالفة تعلقت ببيوعات بالتخفيض بطريقة غير قانونية وعدم إيداع التصاريح (100) وعدم اشهار الأسعار والتأشير الثنائي (132) علاوة رفع 8 مخالفات تتصل بالإشهار الكاذب و100 مخالفة أخرى.

وبلغ عدد التصاريح المشاركة في موسم التخفيض الشتوي لسنة 2020، والذي يتواصل الى منتصف مارس القادم (6 أسابيع)، 1611 تصريحا بالمشاركة علاو على احصاء 2487 نقطة بيع تنقسم الى 1629 في الملابس الجاهزة و413 نقطة في قطاع الأحذية و112 نقطة أخرى في مجال العطورات ومواد التجميل و40 نقطة بيع في النظارات الشمسية الى جانب تسجيل 10 نقاط بيع في قطاع المواد الكهرومنزلية.

وأفادت مصالح بالوزارة ان عدد المشاركات بهذه التظاهرة التجارية تطور بحوالي 5 بالمائة بالمقارنة مع الموسم السابق.

كما يتجلى من خلال ذات المعطيات ان نسب التخفيض المعتمدة تراوحت خلال العشرة أيام الاولى من موسم الصولد بين 20 و70 بالمائة علما وان أدنى نسبة معتمدة للمشاركة في الصولد تبلغ 20 بالمائة.

وأقرّت مصالح المراقبة الاقتصادية بان الحركية تعد محتشمة الى حد الان بسبب ضعف الاقبال، مرجحة ان تعرف تطورا خلال الأسبوع الثالث من شهر فيفري 2020

وتعكف مصالح وزارة التجارة، من جهة اخرى، على تنقيح القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري لإعادة البريق لموسم التخفيضات ومزيد تنشيطه وتفادي مختلف الإشكاليات الحالية التي تعيق تطوره بالنظر لتطور النسيج الاقتصادي والعادات الاستهلاكية.