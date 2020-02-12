فيديو/ضجة كبيرة بلغت حد التشكيك في مصداقية البرنامج : تزوجا في “عروسة وعريس” وادعيا ان زواجهما كلفهما قرابة 100 ألف دينار..

أثار فيديو مقتطف من برنامج فاميليا على قناة التاسعة ضجة كبيرة كما سجل العديد من التعليقات الناقدة والساخرة على الفيسبوك والتي بلغت حد التشكيك في مصداقية البرنامج .

ويظهر الفيديو فقرة بعنوان تكاليف الزواج تم خلالها استضافة زوجين قال ان تكاليف زواجهما قاربت 100 الف دينار في حين ان زواجهما تكفل به برنامج عروسة وعريس في موسمه الاول الذي بث على قناة الحوار التونسي.

واعتبر ناشطون على “الفيسبوك ” ان ما قيله “كذب” ويدخل في اطار المبالغة بل بلغت الانتقادات حد التشكيك في مصداقية البرنامج.

وفي ما يلي بعض التعليقات والفيديو الذي اثار ضجة:

تكاليف الزواج تكاليف الزواج#فاميليا_Time—————الحلقة 7 ➡️ http://go.9tv.tn/2z9C قناة التاسعة على اليوتيوب ➡️ http://9tv.tn/youtubeقناة التاسعة على الانستغرام ➡️ http://instagram.com/attessia_tv Publiée par ‎Attessia TV قناة التاسعة‎ sur Dimanche 2 février 2020

رابط لحلقة زواج الضيفين مريم وفهمي في برنامج عروسة وعريس قبل سنتين..