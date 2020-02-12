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القيمون والقيمون العامون يهددون بالدخول في اضراب حضوري يومي 26 و 27 فيفري الجاري

2020/02/12 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

هدد القيمون والقيمون العامون بالدخول في اضراب حضوري يومي 26 و27 فيفري الجاري في صورة عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالبهم المهنية حسب ما ورد في لائحة مهنية صدرت في اعقاب اجتماع الهيئة الادارية القطاعية للقيمين والقيمين العامين، امس الثلاثاء.

وطالب القيمون في ذات اللائحة بالتفعيل الفوري لمحضر اتفاق 8 ماي 2018، والإسراع بهيكلة ديوان الخدمات المدرسية وإصدار النصوص الترتيبية ذات العلاقة بالتنسيق مع الجامعة العامة، وإصدار الترقيات السنوية العادية في اجالها القانونية.

كما طالبوا بتسوية الوضعية المهنية للأعوان المتعاقدين للتاطير والمرافقة، وإصدار قرارات الترسيم للاعوان الوقتيين المنظرين بخطة قيم، والاسراع بتوفير وتعميم التجهيزات الرقمية وتكوين القيمين والقيمين العامين في المنظومة المعلوماتية.

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