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إلياس الفخفاخ يقدم الحصيلة النهائية لتشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية يوم الجمعة 14 فيفري الجاري

2020/02/12 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

يقدم المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ الحصيلة النهائية لمشاورات تشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد ، وذلك يوم الجمعة 14 فيفري الحالي على الساعة السادسة مساء، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة المكلف اليوم الاربعاء.

يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد كلف الياس الفخفاخ بتكوين الحكومة، في 20 جانفي الماضي اثر رفض البرلمان منح الثقة “لحكومة الجملي” لينطلق بعهدها الفخفاخ في إجراء سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية وعدد من الشخصيات.

وينص الدستور على ألا يتجاوز تكوين الحكومة اثر تكليف رئيس الجمهورية مدة شهر من تاريخ هذا التكليف.

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