مدرّسو التعليم الابتدائي بولاية قفصة ينفّذون إضرابا جهويا قطاعيا

نفّذ مدرّسو المدارس الابتدائية بقفصة، الاربعاء، إضرابا عن العمل بيوم واحد إحتجاجا على تواتر ظاهرة العنف بالوسط المدرسي والاعتداءات التي يتعرّض لها الاطار التربوي والمربّون بعدد من مؤسسات التعليم الاساسي.

ويأتي الاضراب، الذي دعا اليه الفرع الجامعي للتعليم الاساسي بقفصة التابع للاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية تعرّض مدير المدرسة الابتدائية الامل بقرية سيدي عيش بداية الاسبوع الجاري إلى إعتداء بالعنف من طرف أولياء بعض تلاميذ هذه المدرسة الذين ” إقتحموا المدرسة وأخرجوا مدير المدرس من القسم ثم قاموا بتعنيفه” , حسب ما ذكرته مصادر نقابية وأخرى بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.

واشار الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الاساسي، توفيق عمراني في تصريح ل(وات)، إلى تنامي ظاهرة العنف الموجّه ضد الاطار التربوي والمدرّسين بعدد من المؤسسات التعليمية بالجهة مذكرا بأن نقابات قطاع التربية بجهة قفصة سبق لها أن نبّهت أكثر من مرّة إلى خطورة هذه الظاهرة وإلى ضرورة الاسراع في معالجتها والحدّ منها.

وتجمّع بدار الاتحاد الجهوي بقفصة عدد من المدٍرّسين المضربين للتنديد بالاعتداءات التي تطال المؤسسة التربوية وإطار الدريس كما عقدوا إجتماعا نقابيا أكّد خلاله الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الاساسي ومتدخلون آخرون ضرورة سنّ قانون يجرّم الاعتداء المسلّط على المربّين، داعين السلطات المعنية بإتخاذ الاجراءات العملية الكفيلة بحماية المؤسسة التربوية والعاملين فيها وبتتبّع المعتمدين وردعهم.

كما طالب المضربون بتتبّع المعتدين على مدير مدرسة الامل بسيدي عيش وإنصافه مؤكّدين بأنهم ” لن يقبلوا بأي حلّ يمسّ من كرامته”.

من ناحيته بيّن المدير المساعد لمرحلة التعليم الاساسي بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة فريد صدرواي ل(وات) أن مقاومة ظاهرة العنف بالوسط المدرسي هي مسؤولية مشتركة من الضروري أن تنخرط فيها جميع المكوّنات المتدخلة في العملية التربوية من سلطات و أولياء وإطار تدريس وإدارة ونقابات ومجتمع مدني .

وأضاف هذا المسؤول بأن مصالح المندوبية الجهوية للتربية بقفصة سجّلت منذ بداية العام الدراسي الجاري 2019/ 2020 إعتداءات وحالات عنف بنحو 60 مدرسة إبتدائية موزّعة على مختلف معتمديات الولاية مشيرا إلى أن المصالح المعنية بالمندوبية قامت برفع قضايا ضدّ المعتدين بمحاكم قفصة.

وناهزت نسبة الانخراط في إضراب مدرّسي التعليم الابتدائي حسب مصادر نقابية 99 بالمائة بينما قدّر مصدر بالمندوبية الجهوية للتربية نسبة المشاركة بنحو 90 بالمائة.

وكانت الجامعة العامة للتعليم الاساسي قد اعلنت الأربعاء، عن دخول مديري ومديرات المدارس الابتدائية في ولاية قفصة في اضراب حضوري احتجاجا على تعرض زميلهم مدير المدرسة الابتدائية الأمل بسيدي عيش الى الاعتداء بالعنف من طرف بعض الأولياء.

ودعت الجامعة في بيان لها اليوم، وزارة التربية الى مقاضاة المعتدين على مدير المدرسة الابتدائية سيدي عيش بقفصة، مطالبة، باتخاذ كافة التدابير من أجل توفير الشروط الضرورية لتأمين المؤسسات التربوية.

وجددت الدعوة الى سن قانون يجرم الاعتداء على المربين وحماية حرمة المؤسسات التربوية من الانتهاكات، مثمنة اتخاذ هياكلها القطاعية لقرار الاضراب الجهوي من أجل المطالبة بحماية كافة العاملين في القطاع.