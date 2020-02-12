تونس : جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الاربعاء 12 فيفري 2020

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الاربعاء ، عددا من الاخبار الوطنية والعالمية من ابرزها حسان الفطحلي يمثل اليوم أمام النيابة العمومية في حالة احتفاظ بتهمة الفبركة والقرصنة و “التونيسار” لا تملك الامكانيات حتى لشراء قطعة غيار لطائرة اضافة الى فيروس كورونا قد يقتل 45 مليون شخصا حول العالم .

وقد اورد موقع اذاعة ” شمس اف ام ” تصريحا لوزير السياحة والصناعات التقليدية ووزير النقل بالنيابة روني الطرابلسي افاد فيه بإن المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ لم يتصل به في إطار مشاورات تشكيل الحكومة ، معبرا عن استعداده لتولي أي منصب خدمة لتونس .

وبيّن الوزير في حوار ادلى به في برنامج ” الماتينال ” ان ” التونيسار” لا تملك الإمكانيات حتّى لشراء قطعة غيار لطائرة ” ، مؤكدا أن شركة الخطوط التونسية تعاني من مشاكل كبيرة على مستوى الأسطول وأنها تفتقل للإمكانيات حتّى لشراء قطعة غيار لطائرة.

وأشارالطرابلسي ، الى أن ” التونيسار” تشتغل بـ20 طائرة فقط في الوقت الذي تشتغل فيها عدة وكالات أسفار بعشرات الطائرات ، مشددا على أن الناقلة الوطنية في حاجة ماسة لإعادة الهيكلة .

وجاء في نفس الموقع ، ان حسان الفطحلي يمثل اليوم أمام أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس في حالة احتفاظ في القضية المرفوعة ضده من طرف متعاونة بالبرلمان حسب ما صرحت به هند الفقيه محامية المكلف السابق بالإعلام في مجلس نواب الشعب .

وأوضحت المحامية ، في تصريح في ” الماتينال ” ، أنه تم توجيه تهمة الفبركة والقرصنة لمنوبها ، وذلك بعد الإستماع له يوم أمس رفقة 3 من زملائه ومكافحته بالشاكية . وذكر الموقع ، ان النائب في البرلمان ياسين العياري والذي يعتبر طرفا في القضية بسبب “الفيديو الإباحي ” الذي تم نسبه له وتضمن محادثة مع المتعاونة ، كان قد عبر عن أسفه لاستعمال أدوات المجلس في فبركة ” فيديو” ، مطالبا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالبحث عن كيفية انتداب حسان الفطحلي للعمل بمجلس نواب الشعب .

وتطرق موقع ” الاذاعة الوطنية ” الى مداخلة لطفي المرايحي الامين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري الذي كشف ان نواب حزبه سينسحبون من كتلة المستقبل ، مؤكدا ان نواب الحزب سينسحبون من الكتلة وسيسلمون رئاستها ليبقوا نوابا مستقلين.

واوضح المرايحي ، ان تاسيس الكتلة كان على اساس ان تكون كتلة تقنية وليس كتلة سياسية وان ما لاحظوه ان البعض يريد استعمالها وتوظيفها لاغراض سياسية ، مشددا على ان حزبه حريص على ان يكون له حد ادنى من الاخلاق السياسية على حد تعبيره .

وتطرق موقع اذاعة ” جوهرة اف ام ” الى مداخلة القيادي في حزب قلب تونس عياض اللومي الذي افاد فيها بان حزبه يهتمّ بالحكومة وبمشاورات تشكيلها من باب المسؤولية وليس من باب الاهتمام بالحقائب الوزارية أوالطمع فيها ، وفق تعبيره.

واعتبر عياض اللومي في مداخلة هاتفية مع ” صباح الورد ” ، لقاء حزبه مع راشد الغنوشي والياس الفخفاخ خطوة ايجابية ، مضيفا أن حزبه الى حد الآن غير متواجد بالحكومة المرتقبة ولم يتلق أي طلب لاقتراح أسماء .

ونشر موقع اذاعة ” موزاييك اف ام ” ان كبير المسؤولين الطبيين ?????? في “هونغ كونغ ” حذر من أن ” فيروس كورونا ” قد يقتل 45 مليون شخص ويصيب أكثر من 60 في المائة من سكان العالم إذا فشلت طرق احتواءه حسب ما نشرته صحيفة ” دايلي ميل ” البريطانية .

واضاف الموقع ، ان حوالي 43000 شخصا اصيبوا بالفيروس في العالم حتى الآن ، وتمّ تسجيل 1000 حالة وفاة ، مشيرا الى ان معظم الخبراء يعتقدون أن كل شخص مصاب ينقل العدوى إلى حوالي 2.5 شخص ، وهو ما يفسّر الانتشار السريع للفيروس.