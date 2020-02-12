الفيفا: أندية الدول الخمس الكبرى في أوروبا مسؤولة عن 71.8 بالمئة من الإنفاق في انتقالات جانفي

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الأربعاء ان أندية في البطولات الخمس الكبرى في أوروبا وهي إنقلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا مسؤولة عن 71.8 بالمائة من الأموال التي أُنفقت حول العالم خلال فترة انتقالات جانفي 2020.

وكان باب الانتقالات مفتوحا في 170 دولة حول العالم الشهر الماضي وهو رقم قياسي وتم إبرام 4108 صفقات دولية. ورغم أن 14.1 بالمائة فقط من إجمالي عدد الانتقالات كان لأندية البطولات الخمس الكبرى في اوروبا، فإن التكاليف التي تكبدتها تمثل 71.8 بالمائة من الأموال التي أُنفقت حول العالم.

وأنفقت أندية في إنقلترا 298.2 مليون دولار في الانتقالات، وهو الرقم الأعلى في العالم، تلتها ألمانيا (206.1 مليون دولار) وإيطاليا (126.7 مليون دولار). وكانت بطولات الدرجة الأولى مسؤولة عن 93.1 بالمئة من الإنفاق على الانتقالات الدولية.

وتضمنت الصفقات الكبرى انتقال برونو فرنانديز من سبورتينغ لشبونة إلى مانشستر يونايتد بمقابل مبدئي يبلغ 55 مليون يورو (60.01 مليون دولار) بينما تعاقد بوروسيا دورتموند مع المهاجم الشاب إرلينغ هالاند من رد بول سالزبورغ.

وقال إميليو غارسيا كبير المسؤولين القانونيين في الفيفا في بيان “يبدو إنفاق أندية البطولات الخمس الكبرى مستمرا في مسار النمو العام للسنوات الماضية ولعبت هذه الأندية دورا محوريا في سوق الانتقالات العالمية”.

وأضاف “من واجب الفيفا مراقبة هذه الأنشطة والإبلاغ عنها وتوفير شفافية أكبر لنظام الانتقالات”.