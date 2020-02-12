مصطفى بن أحمد: “حركة تحيا تونس تطالب بتوسيع القاعدة السياسية لحكومة الفخفاخ المرتقبة”

قال مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة حركة تحيا تونس بمجلس نواب الشعب، “إن الحركة تطالب رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، بتوسيع القاعدة السياسية لفريقه الحكومي الذي سيتم الإعلان عنه قريبا”.

وأفاد بن أحمد، في تصريح ل (وات) اليوم الاربعاء بمقر البرلمان بباردو، بأن حركة تحيا تونس راضية عن مسار تشكيل الحكومة المرتقبة وستدعمها، لكنها تعتبر أن إضفاء مزيد من الطابع السياسي على حكومة الفخفاخ سيكون له الأثر الإيجابي على عملها.

وبين أن الحركة، ستنظر في بقية التفاصيل المتعلقة بسلسلة اللقاءات والمشاورات التي أجراها الفخفاخ، والتي ينتظر أن يعرضها على الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة.

يذكر أن الفخفاخ، سيقوم بتقديم الحصيلة النهائية لمشاورات تشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد غد الجمعة (14 فيفري)، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة المكلف اليوم الاربعاء.

تجدر الاشارة، إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان كلف إلياس الفخفاخ بتكوين الحكومة في 20 جانفي الماضي، وينص الدستور على ألا يتجاوز مسار تشكيل الحكومة الشهر، إثر التكليف الرسمي.