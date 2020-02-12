مديرو المدارس الابتدائية بقفصة في اضراب حضوري

دخل، اليوم الأربعاء، مديرو ومديرات المدارس الابتدائية في ولاية قفصة في اضراب حضوري احتجاجا على تعرض زميلهم مدير المدرسة الابتدائية الأمل بسيدي عيش الى الاعتداء بالعنف من طرف بعض الأولياء، وفق ما أعلنت عنه الجامعة العامة للتعليم الأساسي.

ودعت الجامعة في بيان لها اليوم، وزارة التربية الى مقاضاة المعتدين على مدير المدرسة الابتدائية سيدي عيش بقفصة، مطالبة، باتخاذ كافة التدابير من أجل توفير الشروط الضرورية لتأمين المؤسسات التربوية.

وجددت الدعوة الى سن قانون يجرم الاعتداء على المربين وحماية حرمة المؤسسات التربوية من الانتهاكات، مثمنة اتخاذ هياكلها القطاعية لقرار الاضراب الجهوي من أجل المطالبة بحماية كافة العاملين في القطاع.

يذكر، أن مدير المدرسة الابتدائية الأمل بمعتمدية سيدي عيش كان ضحية للاعتداء من طرف بعض الأولياء يوم الاثنين الفارط ما خلف له اصابات حادة.

وقرر الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بقفصة اثر هذه الحادثة، تنفيذ إضراب قطاعي جهوي عن العمل وذلك تنديدا بتكرر الاعتداءات على المؤسسات التربوية والعاملين بها.