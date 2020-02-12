باجة: استرجاع 32 هكتارا من الاراضي الدولية بتبرسق

استرجعت الادارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بباجة، أمس الثلاثاء، عقارا دوليّا فلاحيّا يمسح 32 هكتارا بمنطقة حريش بتبرسق من ولاية باجة، ويتمثل في أرض فلاحية مزروعة قمحا والتي تم وضعها تحت تصرف وحدة التصرف فى الاراضي المسترجعة باجة 2 التابعة لديوان الاراضي الدولية.

ويأتي هذا الإجراء، عقب تنفيذ الادارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية قرار اخلاء صادر عن والي باجة في إطار استرجاع املاك الدولة المستولي عليها من الخواص بدون صفة قانونية او التي انتهت عقود كرائها.

وتجدر الاشارة الى ان المساحات الدولية المسترجعة بولاية باجة، قد بلغت إلى حدّ اليوم 13980 هكتارا.