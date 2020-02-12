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الوضع العام بالبلاد محور لقاء رئيس الجمهوريّة برئيس حكومة تصريف الأعمال

2020/02/12 أخبار, المصدر مع وات, سياسة


التقى رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد مساء اليوم الأربعاء ،بقصر قرطاج، رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد .
وتناول اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهوريّة الوضع العام في البلاد وخاصة الوضع الأمني وكذلك الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وأكّد يوسف الشاهد وفق مقطع فيديو نشر على صفحة رئاسة الجمهوريّة بموقع التواصل الاجتماعي أنّ اللقاء تناول الوضع العام بالبلاد خاصة منه الوضع الأمني وأهم التحديات الأمنية في مكافحة الإرهاب إضافة إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وأوصى رئيس الجمهورية ،وفق الشاهد، بضرورة مواصلة عمل الحكومة إلى حين تسلّم الحكومة الجديدة مهامها، مبيّنا في هذا الصدد أنّه أكّد لرئيس الجمهورية حرص الفريق الحكومي على مواصلة العمل وحسن تسيير المرفق العام .

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