بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة : نتائج الجولة التاسعة عشرة



في ما يلي نتائج مقابلات الجولة التاسعة عشرة لبطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة التي دارت اليوم الاربعاء :

– مستقبل المرسى/ جمعية اتصالات صفاقس 3-1

– سعيدية سيدي بوسعيد / الترجي الرياضي صفر-3

– نادي حمام الانف/ النادي الصفاقسي صفر-3

– النادي الأولمبي القليبي/النجم الساحلي صفر-3

– مولدية بوسالم / نادي تونس الجوية 3-صفر

– اتحاد النقل الصفاقسي/ نسر الهوارية 3-1

الترتيب

1- الترجي الرياضي 54 19

2- النادي الصفاقسي 53 19

3- النجم الساحلي 48 19

4- سعيدية سيدي بوسعيد 36 19

5- مستقبل المرسى 34 19

6- الاولمبي القليبي 27 19

7- مولودية بوسالم 23 19

8- اتحاد النقل بصفاقس 21 19

9- نادي تونس الجوية 16 19

– جمعية بريد واتصالات صفاقس 16 19

11- نادي حمام الانف 10 19

12- نسر الهوارية 4 19