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بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة : نتائج الجولة التاسعة عشرة

2020/02/12 أخبار, المصدر مع وات, رياضة


في ما يلي نتائج مقابلات الجولة التاسعة عشرة لبطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة التي دارت اليوم الاربعاء :

– مستقبل المرسى/ جمعية اتصالات صفاقس 3-1
– سعيدية سيدي بوسعيد / الترجي الرياضي صفر-3
– نادي حمام الانف/ النادي الصفاقسي صفر-3
– النادي الأولمبي القليبي/النجم الساحلي صفر-3
– مولدية بوسالم / نادي تونس الجوية 3-صفر
– اتحاد النقل الصفاقسي/ نسر الهوارية 3-1

الترتيب
1- الترجي الرياضي 54 19
2- النادي الصفاقسي 53 19
3- النجم الساحلي 48 19
4- سعيدية سيدي بوسعيد 36 19
5- مستقبل المرسى 34 19
6- الاولمبي القليبي 27 19
7- مولودية بوسالم 23 19
8- اتحاد النقل بصفاقس 21 19
9- نادي تونس الجوية 16 19
– جمعية بريد واتصالات صفاقس 16 19
11- نادي حمام الانف 10 19
12- نسر الهوارية 4 19

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