لسعد الداهش : غدا 13 فيفري الانطلاق الفعلي لبث الإذاعة الوطنية المرئية وإذاعة القصرين المحلية



أعلن الرئيس المدير العام بالنيابة لمؤسسة الإذاعية التونسية، محمد الأسعد الداهش، أنه سيتم غدا 13 فيفري الانطلاق الفعلي لبث الإذاعة الوطنية المرئية التجريبي، موضحا أنها ستكون على الشبكة الرقمية الأرضية، وعلى “عرب سات” 26 درجة شرقا

وأضاف الداهش، في ندوة انتظمت الاربعاء بتونس العاصمة احتفاء باليوم العالمي للاذاعة ببادرة من الاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي و” اليونسكو “وبرنامج دعم قطاع الاعلام في تونس و”الهايكا” حول “الاذاعة : تعددية وتمثيلية وتنوع”، أن بث برامجها سيكون بنسق عادي، وستشمل الاخبار والاعلانات، علاوة على المساحة المخصصة لبعض الخدمات، بما فيها الطقس والمواعيد الكبرى.

وأفاد أيضا بأنه سيتم إطلاق إذاعة القصرين المحلية التابعة لإذاعة قفصة، تكريسا لمبدإ إعلام القرب، مشيرا الى أنها ستنفصل عن البث العام (اذاعة قفصة) في فترات زمنية محددة لتبث برنامجها الخاص لمدة ساعتين في الصباح والمساء.

كما لفت الداهش الى المستجدات التكنولوجية التي انعكست على قطاع الاعلام لتطبعه بالتنوع بما يكرس مبدأ التعددية، من اذاعات مرئية ومحلية، قائلا انه لا مستقبل للاذاعة دون رؤية استراتيجية في ظل الرقمنة، بما يضمن ديمومتها حتى تكون قادرة على استيعاب الاستحداثات الرقمية في الهواتف والتلفزيون وفي مختلف التطبيقات.

ومن جانبه ذكر رئيس الاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي، فهمي البيداوي، أن هذه الندوة تندرج في إطار إحياء اليوم العالمي للاذاعة مع الشركاء وخاصة اليونسكو منذ 2018 وبرنامج دعم قطاع الاعلام في تونس والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

وأوضح انه سيتم التركيز خلال السنة الحالية على التعددية والتمثيلية والتنوع في ما يخص قطاع الاعلام الاذاعي في مختلف وجوهه، سواء الجمعياتي أو العمومي والخاص، بالاضافة الى التنوع في المضامين الاعلامية التي ترتبط بخصوصية كل اذاعة وما تتطلبه من برامج ورؤى وخطط عمل.

وأضاف البيداوي أن الاحتفاء باليوم العالمي للاذاعة سيتواصل على امتداد 3 ايام في كل من باجة وقفصة وقابس والقيروان. كما سيتم التواصل مع الاذاعات الموجودة في بقية الجهات، لا سيما وأن الاعلام الجمعياتي هو اعلام القرب الذي يكرس مفهوم التنوع. وأفاد بأنه سيتم التوقيع اليوم على وثيقة مهن الاعلام الجمعياتي في مختلف وجوهه.

يذكر أن البث الاذاعي متاح لأكثر من 95 بالمائة من الشعوب في العالم، حيث يغطي تقريبا كل الكرة الأرضية في ظل وجود أكثر من 44 ألف محطة إذاعية في كامل أنحاء العالم.