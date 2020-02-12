وفاة شقيقتين اختناقا بالغاز‎ في قفصة..

عاجل/طائرة”درون” تتجسّس على منزل الرئيس قيس سعيد: الأجهزة الأمنية تتدخل..وهذه التفاصيل..

بالأسماء/تعيينات جديدة في رئاسة الجمهورية..وهذه التفاصيل..

عاجل/انفجار طرد مفخخ فى مركز بريد بأمستردام

الوضع السياسي قبيل الإعلان عن تركيبة الحكومة، محور لقاء قيس سعيد بنور الدين الطبوبي

2020/02/12 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

مثل “الوضع السياسي في هذه المرحلة الدقيقة التي تسبق الإعلان عن تركيبة الحكومة”، محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، بأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.
وأكد الأمين العام لاتحاد الشغل، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية، على ضرورة أن يكون نواب الشعب في مستوى ثقة ناخبيهم، داعيا إلى التحلي بروح مسؤولية عالية ووضع مصلحة الدولة فوق المصالح الشخصية أو الحزبية الضيقة.
وأعرب الطبوبي خلال هذا اللقاء الذي تناول أيضا الوضع العام بالبلاد، عن ثقته في رئيس الدولة وفي قدرته على القيام بدوره الوطني للخروج من الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn