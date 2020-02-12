الوضع السياسي قبيل الإعلان عن تركيبة الحكومة، محور لقاء قيس سعيد بنور الدين الطبوبي

مثل “الوضع السياسي في هذه المرحلة الدقيقة التي تسبق الإعلان عن تركيبة الحكومة”، محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، بأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

وأكد الأمين العام لاتحاد الشغل، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية، على ضرورة أن يكون نواب الشعب في مستوى ثقة ناخبيهم، داعيا إلى التحلي بروح مسؤولية عالية ووضع مصلحة الدولة فوق المصالح الشخصية أو الحزبية الضيقة.

وأعرب الطبوبي خلال هذا اللقاء الذي تناول أيضا الوضع العام بالبلاد، عن ثقته في رئيس الدولة وفي قدرته على القيام بدوره الوطني للخروج من الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد.