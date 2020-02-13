تفاصيل القبض على شخصين مفتش عنهما من أجل الإنتماء لتنظيم ارهابي..

نابل/ إلقاء القبض على شخصين محلّ عدّة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة

وفاة شقيقتين اختناقا بالغاز‎ في قفصة..

عاجل/طائرة”درون” تتجسّس على منزل الرئيس قيس سعيد: الأجهزة الأمنية تتدخل..وهذه التفاصيل..

تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

2020/02/13 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

يغشى السماء، صباح الخميس، ضباب محلي ويكون الطقس لاحقا مغيما جزئيا بأغلب المناطق في حين تهب الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 20 كلم/س ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال بعد الظهر.

ويكون البحر قليل الاضطراب فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 20 و 25 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية.

وتتجه درجات الحرارة، غدا الجمعة، نحو الانخفاض بشكل طفيف بالشمال وتتراوح القصوى بين 18 و 22 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 20 و 25 درجة ببقية الجهات وتغشى السماء سحب عابرة بأغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بالشمال وجهة الساحل.

وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات ويكون البحر شديد الاضطراب بالشمال ومتموجا فمضطربا ببقية السواحل.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn