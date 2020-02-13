تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

يغشى السماء، صباح الخميس، ضباب محلي ويكون الطقس لاحقا مغيما جزئيا بأغلب المناطق في حين تهب الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 20 كلم/س ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال بعد الظهر.

ويكون البحر قليل الاضطراب فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 20 و 25 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية.

وتتجه درجات الحرارة، غدا الجمعة، نحو الانخفاض بشكل طفيف بالشمال وتتراوح القصوى بين 18 و 22 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 20 و 25 درجة ببقية الجهات وتغشى السماء سحب عابرة بأغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بالشمال وجهة الساحل.

وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات ويكون البحر شديد الاضطراب بالشمال ومتموجا فمضطربا ببقية السواحل.