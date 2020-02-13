اصداء من الدوحة على هامش مباراة السوبر الافريقي

اعلن منظمو كاس السوبر الافريقي التي ستجمع غدا الجمعة بملعب ثاني بن جاسم بالغرافة الترجي التونسي والزمالك المصري عن نفاد تذاكرالمباراة.

– يجري الترجي التونسي مساء اليوم س19 بالتوقيت المحلي بملعب المباراة بالغرافة حصته التدريبية الاخيرة قبل خوض السوبر وكان الترجي خاض امس حصته التدريبية الاولى بملعب الجامعة بالدوحة.

– سيتم تخصيص فضاءين للتنشيط خارج الملعب على ذمة جماهير الفريقين قبل ساعتين من انطلاق المباراة غدا الجمعة ويتم خلالها تقديم عروض موسيقية وتنشيطية من تراث البلدين.

– رغم عودته لتدريبات فريقه بعد الاصابة يبدو ان مهاجم الزمالك المصري محمود عبد الرزاق” شيكابالا” غير جاهز لخوض المباراة وكان تغيب عن مقابلتي فريقه الاخيرتين في البطولة المصرية.

– ستمثل المباراة اختبارا اوليا لمجموعة من المتطوعين في التنظيم وسط الملعب وقد تم اختيارهم من برنامج التطوع لمونديال 2022.

– اهتمت صحف قطرية بمباراة السوبر الافريقي وخصصت لها مساحات كبيرة وكتبت صحيفة” الراية ان” نفاد تذاكر المباراة يرفع معدلات الاثارة قبل 24 ساعة من السوبر الافريقي” وان “تدريبات الترجي والزمالك تشعل اجواء الدوحة “.

– كتبت جريدة الشرق مقالا تحت عنوان “الترجي يتسلح بالخبرة الافريقية” ان مدرب الترجي التونسي معين الشعباني يملك الكثير من الاسلحة القوية التي تجعله قادرا على تحقيق السوبر الافريقي للمرة الثانية في تاريخه لا سيما في ظل ظهوره بشكل جيد للغاية في اغلب المباريات التي لعبها خارج ملعبه”.