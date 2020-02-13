فظيع/تلميذة الابتدائي حامل في شهرها السادس من جارها الستيني..وهذه التفاصيل..

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2020/02/13 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

صدمت عائلة تقطن بإحدي المناطق الريفية بمعتمدية بوحجلة من ولاية القيروان، بعد ان اكتشفت ان ابنتهم التي تدرس في المرحلة الابتدائية حامل في شهرها السادس من جارهم البالغ من العمر 65 عاما.

وحسب ما اكده مصدر أمني لموقع قناة نسمة، فان والدة الطفلة اكتشفت أن بطن ابنتها على غير حجمها الطبيعي وعند نقلها إلى طبيب مختص ظنّا منها أن ابنتها تعاني من مرض ما، تبيّن أنها حامل في مرحلة متقدمة.

وأضاف المصدر ذاته أن الكهل المتهم، يقطن بجوار منزل الطفلة الضحية، وأن عائلتها عادة ما تترك الطفلة معه خارج أوقات الدراسة، لافتا إلى أنه تم فتح محضر أمني في الغرض مع إيقاف المتهم للتحري معه.

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