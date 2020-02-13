عاجل/اجتماع طارئ لمجلس شورى حركة النهضة..

يعقد مساء اليوم الخميس 13 فيفري 2020، مجلس شورى حركة النهضة اجتماعا طارئا قبيل إعلان رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ عن تركيبة حكومته، المقرر غدا..

وقال موقع ”الشارع المغاربي”، ان حركة النهضة غير راضية عن الحكومة الجديدة خاصّة أنّ الفخفاخ لم يعطي كلّ حزب وزنه، إضافة إلى تحييد وزارة تكنولوجيات الاتصال واستبعاد أنور معروف.

كما اكد أنّ حركة النهضة ترفض رفضا قاطعا تبني الفخفاخ لطلبات التيار وحركة الشعب، وعدم تشريك حزب قلب تونس.

وسيتناول اجتماع مجلس الشورى عدبد من النقاط أبرزها التصويت ضدّ أو مع حكومة إلياس الفخفاخ.