جبل الجلود/ إلقاء القبض على 08 أشخاص صادرة في شأنهم عدّة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها انه في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام والسّعي المتواصل لإلقاء القبض على العناصر المفتش عنها وتقديمها إلى العدالة، تمكّنت يوم 12 فيفري 2020 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن بجبل الجلود من إلقاء القبض على 08 أشخاص صادرة في شأنهم عدّة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائية مُختلفة من أجل تورّطهم في قضايا عدليّة موضوعها “عدم أداء الواجب العسكري، السّرقة، إهمال عيال، إفتكاك حوز والعقوق وإصدار صك دون رصيد”.

بمراجعة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ بهم وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.

كما تمّ تحرير 10 مخالفات مروريّة وحجز 02 درّاجات ناريّة غير مستوفاة لوثائقها القانونيّة.